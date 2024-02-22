Haberler Fransa Ligue 1 Metz - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 11:10
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Metz - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Lyon maçı 23 Şubat Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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