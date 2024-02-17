Rennes - Clermont maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Clermont maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes ile Clermont kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Clermont maçı 18 Şubat Pazar günü saat 17:00'te Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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