Haberler Fransa Ligue 1 Brest - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 17:30
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Brest - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Marsilya maçı 18 Şubat Pazar günü saat 22:45'te Bein Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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