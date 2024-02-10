Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lorient - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 22:30
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Lorient - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Lorient - Reims maçı 11 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Bein Sports beIN Connect ve beIN Sports Tod TV'de canlı yayınlanacak.

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