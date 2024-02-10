Le Havre - Stade Rennais maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - Stade Rennais maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Le Havre ile Stade Rennais kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Stade Rennais maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE - STADE RENNAIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre - Stade Rennais maçı 11 Şubat Pazar günü saat 15:00'te Bein Sports Max 2 ve beIN Sports Tod TV'de canlı yayınlanacak.

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