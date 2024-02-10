Haberler Fransa Ligue 1 Clermont - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Clermont - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 00:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 00:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Clermont - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Brest maçı 11 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Bein Sports Max 2 ve beIN Sports Tod TV'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Cihan Aydın’a olay sözler: Herkes o anı konuşmuştu…
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki
Buruk'tan sakatlık sözleri! Nelsson ve Kerem...
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nice - Monaco maçı ne zaman?
Montpellier - Lyon maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Şubat)
Epic Games ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 10 Şubat Cumartesi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza - Hellas Verona maçı ne zaman? Monza - Hellas Verona maçı ne zaman? 23:46
Fiorentina - Calcio maçı ne zaman? Fiorentina - Calcio maçı ne zaman? 23:33
Nice - Monaco maçı ne zaman? Nice - Monaco maçı ne zaman? 23:26
Montpellier - Lyon maçı ne zaman? Montpellier - Lyon maçı ne zaman? 23:21
Clermont - Brest maçı ne zaman? Clermont - Brest maçı ne zaman? 22:59
Çağdaş Atan: Biz yolumuza devam ediyoruz Çağdaş Atan: Biz yolumuza devam ediyoruz 22:58
Daha Eski
Bayer Leverkusen B. Münih'i farklı geçti! Bayer Leverkusen B. Münih'i farklı geçti! 22:52
İptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı İptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 22:36
Arda penaltı kazandırdı! R. Madrid evinde farklı kazandı Arda penaltı kazandırdı! R. Madrid evinde farklı kazandı 22:31
Lorient - Reims maçı ne zaman? Lorient - Reims maçı ne zaman? 22:13
Göksel Gümüşdağ'dan Dubois açıklaması! Göksel Gümüşdağ'dan Dubois açıklaması! 22:07
Toulouse - Nantes maçı ne zaman? Toulouse - Nantes maçı ne zaman? 22:06