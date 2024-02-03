Haberler Fransa Ligue 1 Rennes - Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rennes - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 12:00
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Rennes - Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - MONTPELLİER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Montpellier maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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