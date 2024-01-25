Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lyon - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 07:52 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 08:10
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Lyon - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Rennes maçı 26 Ocak Cuma günü saat 23.00'te BeIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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