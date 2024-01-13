Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 08:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Strasbourg maçı 12 Ocak Cuma günü saat 23.00'te BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız isme kafayı taktı! İşte Beşiktaş'ın ikinci transferi...
Irak'ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 29 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon
G.Saray'da flaş Rıdvan gelişmesi! Transferi...
Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Monaco - Reims maçı ne zaman?
Rennes - Nice maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Ocak rakamları
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
A101 FİYATLARI İNDİRDİKÇE İNDİRDİ | 13 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:39
Aboubakar'dan kötü haber! Aboubakar'dan kötü haber! 01:42
Aboubakar'dan kötü haber! Aboubakar'dan kötü haber! 01:38
Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret 00:40
Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret 00:39
Bayern Münih evinde rahat kazandı! Bayern Münih evinde rahat kazandı! 00:38
Daha Eski
Bayern Münih evinde rahat kazandı! Bayern Münih evinde rahat kazandı! 00:36
TFF'den saygı duruşu kararı! TFF'den saygı duruşu kararı! 23:35
TFF'den saygı duruşu kararı! TFF'den saygı duruşu kararı! 23:35
G.Saray'da flaş Rıdvan gelişmesi! Transferi... G.Saray'da flaş Rıdvan gelişmesi! Transferi... 22:39
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! 22:39
Bonucci'den transfer itirafı! Bonucci'den transfer itirafı! 22:39