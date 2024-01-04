Haberler Fransa Ligue 1 BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları

5 Ocak 2024 Cuma günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 52,37 ölçüldü. İşte 5 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 00:27 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 00:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,41 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 84,78 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 5 Ocak 2024 Cuma günü yüzde 52,37 olarak ölçüldü.

💦5 OCAK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

5 Ocak Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52,37 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 4 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %69,82

🚿 Darlık Barajı: %63,73

🚿 Elmalı Barajı: %84,71

🚿 Terkos Barajı: %43,82

🚿 Alibey Barajı: %61,5

🚿 Büyükçekmece Barajı: %43,97

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,57

🚿 Istrancalar Barajı: %40,84

🚿 Kazandere Barajı: %42,77

🚿 Pabuçdere Barajı: %25,1

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hilafet iddialarına sert yanıt: Kelime-i Tevhid bayrağını bilmiyorlar hem cahillik hem barbarlık!
Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PSG genç yıldızı duyurdu!
PSG 3 attı 3 aldı!
💥Süper Loto çekildi! (4 Ocak)
🤲 5 Ocak Cuma hutbesi
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! 00:41
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları 00:27
Bilbao Sevilla'yı devirdi! Bilbao Sevilla'yı devirdi! 23:53
Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi 21:15
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı 19:57
Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır 19:51
Daha Eski
Fenerbahçe finale yükseldi! Fenerbahçe finale yükseldi! 19:49
Galatasaray'a durmak yok! Galatasaray'a durmak yok! 19:46
Millilerde yeni hoca dönemi! Millilerde yeni hoca dönemi! 17:56
Fenerbahçe Beko Maccabi'ye acımadı! Fenerbahçe Beko Maccabi'ye acımadı! 17:36
Josip Vukovic Kocaelispor'da! Josip Vukovic Kocaelispor'da! 16:52
Sivasspor'un genç yıldızı Premier Lig yolcusu Sivasspor'un genç yıldızı Premier Lig yolcusu 16:42