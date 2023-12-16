Toulouse - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Toulouse ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Rennes maçı 17 Aralık Pazar günü saat 17.00'de BeIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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