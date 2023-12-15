Haberler Fransa Ligue 1 Le Havre - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Le Havre ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Le Havre - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:50
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Le Havre - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Le Havre ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre - Nice maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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