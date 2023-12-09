Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lorient - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 16:51 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:11
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Lorient - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Lorient - Marsilya maçı 10 Aralık Pazar günü saat 22:45'te BeIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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