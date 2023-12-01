Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 13:34 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 13:40
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Lens - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Lyon maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da BeIN SPORTS MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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