Haberler Fransa Ligue 1 Rennes - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rennes - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 19:00
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Rennes - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 12. haftada Rennes ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - REİMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Reims maçı 26 Kasım Pazar günü saat 19:05'te BeIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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