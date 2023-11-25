Montpellier - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 12. haftada Montpellier ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Brest maçı 26 Kasım Pazar günü saat 17:00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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