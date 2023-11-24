Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 13:10 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 13:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Strasbourg ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Marsilya maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kardeşlerim'de Asiye, Ömer’e destek oluyor!
Mescid-i Aksa’da 7. Cuma! Katil İsrail ateşkes dinlemedi! Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz bombalı saldırı
F.Bahçe ve G.Saray en iyiler arasında!
Trabzonspor TFF'ye başvurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Clermont - Lens maçı ne zaman?
PSG - Monaco maçı ne zaman?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24 KASIM | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
24 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
ÇALIŞAN EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ VAR MI? 5000 TL emekli çalışana da verilecek mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eski R.Madridli yıldız Trabzonspor'a! Eski R.Madridli yıldız Trabzonspor'a! 12:26
Trabzonspor TFF'ye başvurdu! Trabzonspor TFF'ye başvurdu! 12:22
Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? 12:16
Clermont - Lens maçı ne zaman? Clermont - Lens maçı ne zaman? 12:08
Xabi Alonso teknik direktörlükte adından söz ettiriyor Xabi Alonso teknik direktörlükte adından söz ettiriyor 12:02
F1 sezonunun son yarışı Abu Dabi'de F1 sezonunun son yarışı Abu Dabi'de 11:58
Daha Eski
Bursaspor'un acı günü! Bursaspor'un acı günü! 11:58
Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman? 11:52
EURO 2024'ün en genci Türkiye! EURO 2024'ün en genci Türkiye! 11:52
Werder Bremen - Bayer Leverkusenmaçı ne zaman? Werder Bremen - Bayer Leverkusenmaçı ne zaman? 11:49
Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman? Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman? 11:48
Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? 11:45