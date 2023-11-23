Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 13:50
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PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 12. haftada PSG ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Monaco maçı 24 Kasım Cuma günü saat 23:00'te BeIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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