Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:40
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PSG - Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada PSG ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Montpellier maçı 29 Ekim Pazar günü saat 23:00'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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