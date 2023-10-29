Haberler Fransa Ligue 1 Brest - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:31
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Brest - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Brest ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - PSG maçı 29 Ekim Pazar günü saat 15:00'de BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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