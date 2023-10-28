Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 17:31
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Lille - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Lille ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Monaco maçı 29 Ekim Pazar günü saat 17:00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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