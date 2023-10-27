Reims - Lorient maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Reims ile Lorient karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Lorient maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak. Müccadele beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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