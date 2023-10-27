Lens - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Lens ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Nantes maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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