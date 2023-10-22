Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:31 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:50
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Lorient - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Rennesmaçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Lorient ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Lorient - Rennes maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'de BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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