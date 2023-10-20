Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 12:18 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 12:20
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PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 9. haftada PSG ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Strasbourg maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'de BeIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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