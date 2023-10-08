Haberler Fransa Ligue 1 Montpellier - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Montpellier ile Clermont karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 17:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 17:20
Montpellier - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Clermont maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 8. haftada Montpellier ile Clermont kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLİER - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Clermont maçı 8 Ekim Pazar günü saat 16:00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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