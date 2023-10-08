Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Le Havre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 13:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 13:31
Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 8. haftada Marsilya ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Le Havre maçı 8 Ekim Pazar günü saat 22.00'de BeIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yasemin Şefkatli'den ikizlerinin babası İdo Tatlıses'e övgü dolu sözler! "Nefis bir babanız olacak"
CHP'de delege savaşları! Özgür Çelik ve Cemal Canpolat için sandığa gidildi: İmamoğlu'ndan İstanbul kongresinde 'değişim' manifestosu
Beşiktaş'tan Terim bombası! Dev bütçe verildi
F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Tribünde izleyecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Reims - Monaco maçı ne zaman?
Metz - Nice maçı ne zaman?
TOKİ İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2023 İlk Evim TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?
ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ - Şişli'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
FATİH SU KESİNTİSİ - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal - Las Palmas maçı ne zaman? Villarreal - Las Palmas maçı ne zaman? 13:19
Jude Bellingham kariyer rekoru kırdı! Jude Bellingham kariyer rekoru kırdı! 12:56
Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi... Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi... 12:54
Marsilya - Le Havre maçı ne zaman? Marsilya - Le Havre maçı ne zaman? 12:54
Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? 12:48
Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman? Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman? 12:45
Daha Eski
West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? 12:42
Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Brighton - Liverpool maçı ne zaman? 12:39
Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Brighton - Liverpool maçı ne zaman? 12:35
Kasımpaşa - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Kasımpaşa - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 12:27
Fırtına'da Avcı dönemi başlıyor! Fırtına'da Avcı dönemi başlıyor! 12:21
Beşiktaş - İstanbulspor maçının VAR'ı açıklandı Beşiktaş - İstanbulspor maçının VAR'ı açıklandı 12:16