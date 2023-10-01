Toulouse - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Metz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 7. haftada Toulouse ile Metz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Metz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Metz maçı 1 Ekim Pazar günü saat 16:00'te BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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