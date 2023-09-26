LILLE REIMS MAÇI CANLI | Lille Reims maçı ne zaman? Lille Reims maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı sona eriyor... Lille sahasında Reims'le kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille ile Reims arasında oynanacak maç, 26 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.