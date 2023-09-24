PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 6. haftada PSG ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Marsilya maçı 24 Eylül Pazar günü saat 21:45'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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