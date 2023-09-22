Haberler Fransa Ligue 1 MONACO-NICE MAÇI İZLE | Monaco Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MONACO-NICE MAÇI İZLE | Monaco Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 6. hafta karşılaşmasında Monaco sahasında Nice'i ağırlayacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki; Monaco-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00
MONACO-NICE MAÇI İZLE | Monaco Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Monaco - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı başlıyor... Lider Monaco sahasında Nice'le kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco ile Nice arasında oynanacak maç, 22 Eylül Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

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