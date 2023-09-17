Haberler Fransa Ligue 1 Clermont - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 11:20
Clermont - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 5. haftada Clermont ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Nantes maçı 17 Eylül Pazar günü saat 16:00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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