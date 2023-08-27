Haberler Fransa Ligue 1 Rennes - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes ile Le Havre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 13:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 13:30
Rennes - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 3. haftada Rennes ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Le Havre maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 14:00'te BeIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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