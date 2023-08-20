Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 14:05 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 14:10
Lens - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 2. haftada Lens ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Rennes maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te BeIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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