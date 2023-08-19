Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Toulouse ile PSG karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:30
Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 2. haftada Toulouse ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - PSG maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 22:00'de BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 19 Ağustos Cumartesi Süper Lig maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BM Barış Gücü'nden KKTC'nin yoluna taş koyma girişimi: "Asla geri adım atmayacağız"
Aslantepe'de dev randevu! İşte derbide ilk 11'ler
Bileti kesildi! F.Bahçe'den İspanya'ya gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lyon - Montpellier maçı saat kaçta?
Metz - Marsilya maçı hangi kanalda?
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
Şok aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos: Peşin fiyatına 6 taksit
İstanbul namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı! Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı! 17:10
Inter - Monza maçı saat kaçta? Inter - Monza maçı saat kaçta? 17:06
Genoa - Fiorentina maçı saat kaçta? Genoa - Fiorentina maçı saat kaçta? 17:02
Frosinone - Napoli maçı saat kaçta? Frosinone - Napoli maçı saat kaçta? 16:58
Empoli - Hellas Verona maçı saat kaçta? Empoli - Hellas Verona maçı saat kaçta? 16:55
Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 16:46
Daha Eski
Almeira - Real Madrid maçı saat kaçta? Almeira - Real Madrid maçı saat kaçta? 16:44
G.Saray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse... G.Saray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse... 16:43
Augsburg - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? Augsburg - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? 15:13
Stuttgart - Bochum maçı saat kaçta? Stuttgart - Bochum maçı saat kaçta? 15:15
Dortmund - Köln maçı saat kaçta? Dortmund - Köln maçı saat kaçta? 15:19
Twente maçı kadrosu açıklandı! Cengiz ve Fred... Twente maçı kadrosu açıklandı! Cengiz ve Fred... 15:36