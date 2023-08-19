Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:30
Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 2. haftada Lyon ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - MONTPELLıER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Montpellier maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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