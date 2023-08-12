Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Lorient karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:00
PSG - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 1. haftada PSG ile Lorient kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - LORİENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Lorient maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 22:00'de BeIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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