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Marsilya - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Reims karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:30
Marsilya - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 1. haftada Marsilya ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - REİMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Reims maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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