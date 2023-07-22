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Mbappe’ye 1 milyar euro

PSG’nin, 24 yaşındaki Fransız forvet Kylian Mbappe’yi takımda tutmak için 1 milyar euro değerinde 10 yıllık sözleşme teklif ettiği ifade edildi!.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Mbappe’ye 1 milyar euro

Fransız kulübü Paris Saint Germain'in çılgın bir transfer teklifi yaptığı ifade edildi. Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için her yolu deneyen PSG, şimdiye kadar ki en yüksek teklifini sunmaya hazırlanıyor. Defense Central'in haberine göre PSG; Fransız yıldızı takımda tutmak için 1 milyar euro değerinde 10 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor. Real Madrid ile bir süredir adı anılan yıldız futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde en pahalı sporcu olacak. Yıldız forvet, kulübe yeni bir sözleşme imzalamayacağını ve sezon sonu takımdan ayrılacağını bildirmişti. Ligue 1 şampiyonu, sezon sonu mukavelesi bitecek olan Mbappe'ye, sözleşme uzatmaması halinde bu yaz transfer döneminde en yüksek teklifi getiren kulübe satılacağını iletmişti.

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