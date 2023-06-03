Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Angers karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:30
Nantes - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 38. haftada Nantes ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Angers maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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