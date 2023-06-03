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Ajaccio - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajaccio - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:30
Ajaccio - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 38. haftada Ajaccio ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajaccio - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCİO - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Marsilya maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de BeIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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