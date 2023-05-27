Haberler Fransa Ligue 1 Angers - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Angers ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:17 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:17
Angers - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Troyes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 37. haftada Angers ile Troyes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Troyes maçı 27 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray pastanın çileğini buldu! Erden Timur transferde çıldırdı...
"Wanda olmasaydı Icardi'yi düşünürdüm" Pelin Öztekin'in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...
F.Bahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Neymar ManU’ya
PSG deplasmanda kazandı!
İstanbul barajlarında son durum 27 Mayıs Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda baraj var mı?
29 Mayıs'ta okullar tatil mi 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Angers - Troyes maçı saat kaçta? Angers - Troyes maçı saat kaçta? 10:17
G.Saray'ı övdü! "Harika bir takım kurdular" G.Saray'ı övdü! "Harika bir takım kurdular" 10:09
Maxi Gomez'e sürpriz talip! Takımdan ayrılıyor Maxi Gomez'e sürpriz talip! Takımdan ayrılıyor 10:07
Yeni takımı belli oldu! G.Saray'a dev rakam Yeni takımı belli oldu! G.Saray'a dev rakam 09:53
Valencia'nın yerine geliyor! Temaslar sıklaştı Valencia'nın yerine geliyor! Temaslar sıklaştı 09:37
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi! F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi! 09:28
Daha Eski
Opsiyonunu kullandılar Opsiyonunu kullandılar 01:18
Aslan kayıp Aslan kayıp 01:17
Aslan kayıp Aslan kayıp 01:13
Tecrübesiyle Eyüp Tecrübesiyle Eyüp 01:05
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! 00:58
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! 00:57