Haberler Fransa Ligue 1 Mohamed’e büyük destek

Mohamed’e büyük destek

LGBT sembollü formayı giymediği için ceza alan Mısırlı yıldıza destek mesajları yağdı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Mohamed’e büyük destek

Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, Fransa'da gündem oldu. Takımının Toulouse ile oynadığı maçta LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddeden Mısırlı golcü, maç kadrosuna alınmamıştı. Futbolcu için Nantes'ın kararı belli oldu. Yönetimin 25 yaşındaki futbolcuya para cezası vereceği öğrenildi. Ayrıca Fransız basınında Mohamed'in bonservisinin alınmayacağı ifade edildi. Mohamed'e verilen bu ceza hem Avrupa'da hem ülkemizde pek çok futbolseverin tepkisini çekti. Her takımdan taraftar oyuncunun sosyal medyasına destek mesajları attı.

ORKUN DA TAKMADI
Mohamed gibi Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, dini sebepler nedeniyle LGBT renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını açıkladı. Feyenoord'un kaptanı milli oyuncu Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçı öncesi gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmamayı tercih etti.

OKAN BURUK: ARKANDAYIZ
Mostafa Mohamed'e destek olanlardan biri de Aslan'ın hocası Okan Buruk oldu. Başarılı çalıştırıcının, tecrübeli forveti arayarak bu tür baskılar karşısında yanında olduklarını söylediği belirtildi. Talebesine moral veren Buruk'un takımda gelecek sezon kendisini görmeyi istediğini bildirdiği de gelen haberler arasında.

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