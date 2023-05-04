Haberler Fransa Ligue 1 İpler kopuyor!

İpler kopuyor!

PSG ve Lionel Messi arasında gerilim git gide artıyor. Fransız ekibinden izin almadan Arabistan’a giden Arjantinli 2 hafta kadro dışı bırakıldı. Ronaldo’nun takımı Al-Nassr ile görüştüğü belirtildi. İkilinin kariyerlerinin sonunda birlikte oynayacakları belirtildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
İpler kopuyor!

PSG'de forma giyen Lionel Messi ile kulübü arasında bağlar gittikçe kopuyor. Adı zaman zaman eski kulübü Barcelona ile anılan Arjantinli yıldız, PSG'li taraftarların kendisini yuhalamasının ardından Fransız ekibi ile köprüleri büyük oranda atmıştı. Dün yaşanan olay ise taraflar arasındaki gerilimi iyice artırdı. PSG yönetimi, 35 yaşındaki yıldızı kadro dışı bıraktı. Bunun sebebininse Messi'nin kulüpten habersiz olarak Arabistan'a gitmesi olarak gösterildi. PSG, kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı.

ŞİMDİDEN SÖZ VERDİ

Bu olay da beraberinde yeni iddialar doğurdu. Messi'nin Arabistan'da Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ile görüştüğü ileri sürüldü. Yıldız oyuncunun sezon sonu için Arabistan temsilcisine söz verdiği kaydedildi. Messi ve Ronaldo'nun kariyerlerinin son döneminde birlikte forma giyecekleri belirtildi. Ancak Messi ve Al-Nassr FC arasında ne kadarlık bir ücret konuşulduğu bilgisi paylaşılmadı. Piyasa değeri 45 milyon euro civarında olan Messi, PSG'de toplam 71 maça çıkıp 31 gol, 34 asist üretti.

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