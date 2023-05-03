Haberler Fransa Ligue 1 Brest - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20
Brest - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Nantes maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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