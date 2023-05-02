Toulouse - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Toulouse ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Toulouse - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Lens maçı 2 Mayıs Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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