Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Ajaccio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:10
Lille - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Ajaccio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Ajaccio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - AJACCİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Ajaccio maçı 23 Nisan Pazar günü saat 18:00'de beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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