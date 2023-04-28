Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Lyon maçı 23 Nisan Pazar günü saat 22:00'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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