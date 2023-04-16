Monaco - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile Lorient karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Lorient maçı 16 Nisan Pazar günü saat 18:05'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼