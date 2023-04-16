Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Montpelliermaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:29 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:40
Lille - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Montpellier maçı 16 Nisan Pazar günü saat 14:00'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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